SPALLETTI, Posso contare su Kean: lo trovo maturato

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport e, sul tema attaccanti, si è così espresso: "Camarda? Un ragazzo così è meglio tenerlo sottotraccia, sappiamo che è bravissimo e sarà il nostro futuro, ma accelerare i tempi può metterlo in difficoltà. Abbiamo due attaccanti fortissimi in continua crescita. Kean ha fatto vedere che è un elemento su cui si può contare, ha fatto passi avanti come uomo, come impostazione professionale, l'ho trovato molto maturato".