Spalletti intrigato da Fortini ma la Juve non si è ancora mossa: per ora c'è solo il Torino

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Nonostante Spalletti sia intrigato dal nome di Fortini la Juventus non ne ha ancora parlato con la Fiorentina: l'esterno continua a piacere al Torino

Non ci sono riscontri in merito alle voci di un nuovo interesse da parte della Juventus per Niccolò Fortini. Secondo Radio Bianconera l'esterno viola resta un profilo gradito a Luciano Spalletti ma non ci sono stati contatti tra i due club nonostante la trattativa in corso per Joao Mario. Attualmente, l'unica società che ha mosso passi concreti per il difensore è stato il Torino che nelle ultime settimane ha già avuto più contatti per il classe 2006.