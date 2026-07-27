Comuzzo a un passo dal Torino. SportMediaset: "Domani possibili visite mediche"

Comuzzo a un passo dal Torino. SportMediaset: "Domani possibili visite mediche"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:29News
di Redazione FV
Accordo raggiunto tra Torino e Fiorentina per il prestito di Pietro Comuzzo in granata: possibili visite mediche nella giornata di domani

Pietro Comuzzo si avvicina a grandi passi al Torino. Secondo quanto riferito da SportMediaset è stato raggiunto un accordo di massima tra la Fiorentina e i granata per la cessione del difensore in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni

Visite mediche e primo allenamento in arrivo

Adesso le parti sono a lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici, ma nelle prossime ore il giocatore potrebbe tornare in Italia per effettuare le visite mediche nella giornata di domani e mercoledì effettuare il primo allenamento agli ordini del tecnico del Toro, Ignazio Abate.