SPALLETTI, Con la Germania Kean ci sarà. Maldini...

Intervistato dai canali ufficiali dell'Italia, il CT Luciano Spalletti ha parlato di tanti temi facendo un bilancio della sua attuale esperienza con la Nazionale: "Il 31 dicembre per un ct è quando finisce un torneo, il mio pensiero è andato subito ai 79 giorni che mancavano per quello successivo. Tutto ciò che riguarda i miei pensieri vanno in quella direzione. Quando si hanno dei momenti dei difficoltà come è successo a noi durante l'Europeo le parole servono a poco, servono gli sguardi, gli abbracci, avere un'idea comune da condividere, un qualcosa che crei un'emozione per ripartire e per raggiungere un risultato tutti insieme".

Che cosa si porta dietro?

"Quello che mi è piaciuto di questi ragazzi è l'impegno che si è visto in questa Nations League, che ha evidenziato che abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori che hanno la possibilità di pilotare e mettere in evidenza in tutte le partite le loro immense qualità".

Chi ci sarà contro la Germania?

"Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Barella, Tonali, Raspadori, Kean, Retegui, Cambiaso, Dimarco (ride, ndr). E poi tanti altri... Abbiamo la possibilità di avere un gruppo che ormai è consolidato per quello che sarà il nostro futuro. Ci sono molti ragazzi che stanno emergendo, che stanno facendo vedere le loro indubbie qualità. Le nostre nazionali giovanili dicono che abbiamo prospettive di futuro importanti".

Sui giovani ha aggiunto:

"Non possiamo fare a meno dell'energia dei giovani, poi c'è bisogno anche del calciatore esperto che sa scegliere il momento quando determinare qualcosa di importante, mentre i giovani vogliono determinare sempre. Hanno questa voglia di creare anche dal niente qualcosa di fondamentale. Magari noi dobbiamo stare attenti a saper gestire tutto questo entusiasmo che hanno, a volte può diventare troppo e andare fuori da un equilibrio di comportamente, ma è il nostro futuro. Bisogna dare per forza fiducia a questi ragazzi".

I calciatori che vorrebbe recuperare?

"Pellegrini è un giocatore che Ranieri sta rimettendo a posto per delle vicessitudini che gli sono capitate. Ha qualità tecniche, ha piede per calciare i piazzati, che sono diventati un momento della partita importante, e si è visto contro la Francia quando abbiamo perso per quelli, ha gol. Poi gente come Chiesa siamo lì a sperare che possa giocare con più continuità e che ci possa far vedere attraverso queste possibilità che si ha di vederli allenare, di vederli giocare di continuo questi ragazzi".

Sarebbe favorevole a un rientro in Italia di Chiesa?

"Sì, io sarei molto favorevole ad avere Chiesa sotto controllo per quanto riguardo poi il livello del nostro calcio, per andarlo a reinserire perché quelli che hanno questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che hanno davanti per andare a quella successiva... Non ce ne sono molti. Stanno facendo bene anche Orsolini e Politano, sono tutti calciatori che continuiamo ad avere sotto controllo nel mirino perché possono effettivamente darci una mano".

Anche Zaniolo?

"Zaniolo (annuisce, ndr). E non ho parlato di Maldini che contro la Fiorentina ha fatto un gol bellissimo e ha fatto vedere delle giocate veramente che possono servire a partite importanti come quelle che andremo a disputare".