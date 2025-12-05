Spagna e Uruguay insieme, così come Portogallo e Colombia: tutti i gironi del Mondiale '26

L'urna di Washington è stata buona nei confronti dell'Italia, o di chi al posto suo andrà al Mondiale 2026. La nazionale che uscirà vincitrice dal playoff tra Azzurri, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia Erzegovina finirà nel gruppo B, con Canada, Qatar e Svizzera. Un esito davvero positivo per la selezione di Gattuso, che prima però deve strappare il pass. Questo invece il quadro generale, con tutti e dodici i gironi:

GRUPPO A - Messico, Corea del Sud, Sud Africa più una tra Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda.

GRUPPO B - Canada, Svizzera, Qatar più una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina.

GRUPPO C - Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D - Stati Uniti, Australia, Paraguay più una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

GRUPPO E - Germania, Ecuador, Costa D'Avorio, Curacao.

GRUPPO F - Paesi Bassi, Giappone, Tunisia più una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

GRUPPO G - Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H - Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I - Francia, Senegal, Norvegia più una tra Bolivia, Suriname e Iraq.

GRUPPO J - Argentina, Austria, Algeria, Giordania.

GRUPPO K - Portogallo, Colombia, Uzbekistan più una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L - Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.