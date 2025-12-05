Faccini: "Dzeko ha preso in mano la situazione. I viola così si risolleveranno"

vedi letture

L'ex calciatore Alberto Faccini ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com nel corso del TMW News durante la quale, oltre a vari temi legati alla Serie A, ha toccato anche quello legato alla Fiorentina e al suo attaccante più esperto, Edin Dzeko. Queste le sue dichiarazioni: "Questa situazione dei viola nessuno poteva aspettarsela alla luce delle mosse che erano state giudicate da tutti positive. Anche il ritorno Pioli sembrava l'ideale.

E' qualcosa di incredibile perché non capisco come si possa trovare all'ultimo posto una squadra con elementi importanti soprattutto in avanti. Ha fatto bene Dzeko a prendere in mano la situazione perché chi ha giocato a calcio sa che quando ci sono annate che iniziano storte, se non si fa gruppo e non si mette la faccia possono diventare davvero oltremodo negative. Sono convinto che la Fiorentina si riprenderà però affidandosi all'esperienza di questi elementi".