Sorteggi Mondiale, in caso di qualificazione l'Italia sfiderà Canada, Qatar e Svizzera

Saranno Canada, Qatar e Svizzera le avversarie dell'Italia al Mondiale 2026, in caso di qualificazione degli Azzurri. Si è svolto infatti in questi minuti a Washington il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo, organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico nonché la prima a 48 squadre. La nazionale di Gattuso (o comunque, la vincente di quel percorso di qualificazione con Galles, Bosnia Erzegovina e Irlanda del Nord) è stata inserita nel gruppo B, con canadesi, qatarioti e svizzeri. Urna dunque benevola, a condizione che la nostra selezione si qualifichi al prossimo Mondiale.