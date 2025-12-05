Sorteggi Mondiale, in caso di qualificazione l'Italia sfiderà Canada, Qatar e Svizzera
Saranno Canada, Qatar e Svizzera le avversarie dell'Italia al Mondiale 2026, in caso di qualificazione degli Azzurri. Si è svolto infatti in questi minuti a Washington il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo, organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico nonché la prima a 48 squadre. La nazionale di Gattuso (o comunque, la vincente di quel percorso di qualificazione con Galles, Bosnia Erzegovina e Irlanda del Nord) è stata inserita nel gruppo B, con canadesi, qatarioti e svizzeri. Urna dunque benevola, a condizione che la nostra selezione si qualifichi al prossimo Mondiale.
