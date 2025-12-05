De Paola secco sulla Fiorentina: "Dopo due allenatori eccellenti, il vuoto dirigenziale"

vedi letture

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto anche Paolo De Paola. Giornalista di lunga esperienza (ex direttore di prestigiose testate come Tuttosport e il Corriere dello Sport), De Paola si è concentrato anche sulla Fiorentina e sulle delusioni recenti: "Dispiace vedere la Fiorentina così, ma anche la schizofrenia dei tifosi: Si è contestato Palladino e prima anche Italiano, che ha portato certi risultati, ma ora non si può precipitare così. Hanno avuto due allenatori eccezionali, ma c'è un vuoto dirigenziale".