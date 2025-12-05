Ancora Bati: "Adoro Lautaro e Alvarez. Scaloni, sarà dura scegliere"

Lo storico bomber viola, Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un'intervista a Tyc Sports, in cui analizza i due maggiori goleador argentini del momento, Alvarez e Lautaro. Ecco le sue parole: "Lautaro e Alvarez? Sono due giocatori che adoro guardare. Sinceramente non so come farà Scaloni ha scegliere tra i due, perché entrambi segnano, si spendono nel gioco sporco, portando la prima pressione e palleggiando con i compagni. Sono due giocatori molto simili anche dal punto di vista caratteriale, infatti sono entrambi i leader delle rispettive squadre".