Ancora Bati: "Adoro Lautaro e Alvarez. Scaloni, sarà dura scegliere"
FirenzeViola.it
Lo storico bomber viola, Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un'intervista a Tyc Sports, in cui analizza i due maggiori goleador argentini del momento, Alvarez e Lautaro. Ecco le sue parole: "Lautaro e Alvarez? Sono due giocatori che adoro guardare. Sinceramente non so come farà Scaloni ha scegliere tra i due, perché entrambi segnano, si spendono nel gioco sporco, portando la prima pressione e palleggiando con i compagni. Sono due giocatori molto simili anche dal punto di vista caratteriale, infatti sono entrambi i leader delle rispettive squadre".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
