Sottil: "Grazie Fiorentina ma il Milan è una passione che ho fin da quando ero bambino"

Riccardo Sottil, neo attaccante del Milan arrivato in prestito dalla Fiorentina, è stato presentato oggi in conferenza stampa a Milanello. Queste le sue parole: "Per prima cosa, voglio ringraziare la Fiorentina, il presidente Commisso, il direttore Pradé e Raffaele Palladino perché mi hanno permesso di prendere questo treno molto importante per me. Voglio ringraziare anche Furlani, Ibrahimovic e Moncada per aver creduto in me. Avevo un debole per Pato. Zlatan non lo cito neanche perché quando c'era lui, con Pato e Dinho, sono cresciuto con quel Milan. E' una passione che ho da quando sono bambino"

Come hai reagito quando hai saputo dell'interesse del Milan?

"E' stata una giornata lunga. Ero al campo e mi ha chiamato il mio agente dopo allenamento e io non gli ho risposto subito. Poi Giuseppe Riso mi ha detto che c'era la chance di andare al Milan e io sono rimasto senza parole. Ho parlato con mio papà, che già lo sapeva dalla mattina e sul gong del calciomercato sono riuscito ad arrivare qui. Paura di non chiudere la trattativa? Ho avuto un po' di ansietta e ho aspettato a casa sul divano, ma grazie a Dio è andata come speravo".

Cosa ti aspetti da questa tua avventura al Milan? Perché hai scelto il 99?

"Quando sei al Milan, in un club così l'aspettativa è quella di vincere. Io sono qui per mettermi a disposizione di compagni e mister e voglio dimostrare di poter rimanere qua. Il 99 è il numero del mio anno di nascita".

Hai parlato con Adli del Milan?

"Con Adli avevo parlato quando lui è arrivato al Milan. Due giorni fa mi ha scritto un messaggio "fammi sognare". Lo ringrazio perché è un ragazzo d'oro".