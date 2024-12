SOTTIL, Finalmente decisivo. L'ora della rivincita per il n.7

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla figura di Riccardo Sottil. Il confronto tra l'esterno classe 1999 e Raffaele Palladino di qualche settimana fa sembra stia dando i suoi frutti. Da fine ottobre il figlio d'arte è diventato una pedina imprescindibile per il tecnico campano.

Il numero 7 anche contro l'Empoli, protagonista in entrambi i gol viola, ha dimostrato di essere in un percorso di crescita iniziato nella sfida di campionato contro il Genoa. Un percorso che è continuato con due assist, uno contro il Pafos, per l'autorete del difensore dei ciprioti Godar, e uno contro il Como per il definitivo 2-0 di Kean. Senza Bove al momento è Sottil il titolare sulla fascia sinistra. Domenica contro il Cagliari, sua ex squadra, il classe 1999 avrà un'altra occasione dal primo minuto.