SOTTIL, 9° esterno d'attacco italiano più prezioso

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli esterni italiani più preziosi. In questa speciale graduatoria è presente anche un giocatore della Fiorentina, si tratta di Riccardo Sottil che in questa stagione con Raffaele Palladino in panchina sembra aver trovato la giusta maturità. L'ala classe 1999 è nono in classifica con un valore di mercato di 6 milioni di Euro. Primo in classifica è ancora l'ex viola, ora in forza al Liverpool, Federico Chiesa con un prezzo fissato di 22 milioni. Secondo gradino del podio per Zaccagni (20 mln) e terzo posto per Gnonto con 18 milioni di Euro di valutazione. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: