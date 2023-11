SLAVIA-ROMA, Formazioni: Mou non rinuncia a Lukaku

Non solo Cukaricki-Fiorentina: alle 18:45 in campo anche la Roma a Praga. Nel match valevole per la quarta giornata dei gironi di Europa League, i giallorossi incrociano lo Slavia Praga in una sfida che vale la vetta del Girone G. José Mourinho pensa già al derby di domenica ma non risparmia il suo centravanti titolare, Romelu Lukaku. Ecco le scelte di formazione:

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. A disp. Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Hromada, Ogungbayi, Sevcik, Tijani, Tomic, Van Buren. Vicek, Wallem, Zachoval. All. Trpisovsky.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Ndicka, Mancini; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. A disp. Rui Patricio, Boer, Cherubini, Costa, Cristante, Dybala, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Renato Sanches. All. Mourinho.

ARBITRO: Lexetier (Francia)