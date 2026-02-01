Alle 15 l'Atalanta prova a rosicchiare punti al Como: le formazioni del 'Sinigaglia'
Alle 15 sfida per la zona Champions al Sinigaglia dove l'Atalanta di Palladino proverà a rosicchiare punti al Como che la precede al sesto posto a +5 e reduce dalla vittoria in Coppa Italia al Franchi. Ecco le formazioni:
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Moreno, Kuhn, Diego Carlos, Addai, De Paoli, Van der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimisiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.
A disposizione: F.Rossi, Sportiello, Koussounou, Hien, Musa, Kamaldeen Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Kolasinac, Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.
