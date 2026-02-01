Juventus, è fatta per il vice Yildiz: arriva l'ex obbiettivo viola Boga

vedi letture

Jeremie Boga, ormai ex esterno del Nizza, si è messo in volo di prima mattina per raggiungere Torino e diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il giocatore ha raggiunto poco fa il JMedical Center per svolgere le visite mediche di rito con il club bianconero. Boga arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro e verrà utilizzato da Luciano Spalletti come vice Kenan Yildiz. Il giocatore ivoriano in passato, anche nella recente sessione invernale, era stato accostato anche alla Fiorentina.