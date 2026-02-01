Pisa, esonerato Gilardino: c'è Giampaolo in pole per sostituirlo

(ANSA) - PISA, 01 FEB - E' Marco Giampaolo il favorito per subentrare sulla panchina del Pisa, dopo l'esonero ufficializzato in nottata di Alberto Gilardino. Il club toscano ha bisogno di fare in fretta, perché venerdì sera sarà impegnato nell'anticipo di Verona in uno sorta di spareggio nella corsa per non retrocedere. Giampaolo , che lo scorso anno colse una complicata salvezza a Lecce, resta il primo della lista per prendere la squadra in corsa. (ANSA).