Fiorentina su Zappa del Cagliari: sul giocatore c'è anche il Napoli

Fiorentina su Zappa del Cagliari: sul giocatore c'è anche il Napoli FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Primo Piano
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina nelle scorse ore avrebbe chiesto informazioni al Cagliari per quanto riguarda il profilo di Gabriele Zappa, terzino destro in forza al club sardo. Sul giocatore, soprattutto dopo il brutto infortunio rimediato ieri proprio contro i viola da Di Lorenzo, c'è però anche il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri attualmente sembrerebbero essere in vantaggio nella corsa al classe 1999, con i viola dunque più defilati.