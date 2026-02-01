Fiorentina su Zappa del Cagliari: sul giocatore c'è anche il Napoli
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina nelle scorse ore avrebbe chiesto informazioni al Cagliari per quanto riguarda il profilo di Gabriele Zappa, terzino destro in forza al club sardo. Sul giocatore, soprattutto dopo il brutto infortunio rimediato ieri proprio contro i viola da Di Lorenzo, c'è però anche il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri attualmente sembrerebbero essere in vantaggio nella corsa al classe 1999, con i viola dunque più defilati.
Pubblicità
Primo Piano
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicinodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Copertina
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com