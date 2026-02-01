Fortini verso la permanenza: la Fiorentina non abbassa le richieste sul cartellino

La permanenza a Firenze di Niccolò Fortini appare l'ipotesi sempre più probabile. La Fiorentina, infatti, non intende arretrare di un millimetro rispetto alla propria valutazione, fissata tra i 15 e i 20 milioni di euro: solo di fronte a un’offerta di questa entità si potrebbe aprire una trattativa. Fortini continua comunque a suscitare l’interesse di alcuni club di Serie A, in particolare della Roma, ma è difficile immaginare che i giallorossi possano spingersi su cifre così elevate entro la chiusura del mercato, fissata per domani alle ore 20.  Nel frattempo, i viola hanno effettuato una nuova richiesta d’informazioni per João Mario della Juventus.

Il giocatore è seguito anche dal Bologna, che lo vorrebbe inserire in uno scambio con Holm, operazione che però al momento non si è ancora sbloccata. Lo riporta il Corriere dello Sport.