Niente Fiorentina per Joao Mario, il portoghese a Bologna: alla Juventus va Holm

FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20
Redazione FV

Continua a muoversi il mercato in queste ultime ore della sessione invernale. La Juventus in particolare è uno dei club più attivi. Il club bianconero infatti ha concluso lo scambio con il Bologna che porterà a Torino Emil Holm, in prestito con diritto di riscattoe alla corte di Italiano Joao Mario, calciatore accostato di recente anche alla Fiorentina. Arrivato anche l'ok finale del portoghese a vestire rossoblù, la formula  della sua cessione che sarebbe quella del prestito secco.