Quale futuro per Fortini? In caso di permanenza c'è il tema rinnovo da risolvere

La situazione di Niccolò Fortini resta uno dei nodi di mercato più intricati da sciogliere in casa Fiorentina sul fronte mercato. Tutti gli altri giocatori, da Ranieri a Fazzini, sembrano destinati a rimanere e non sono previsti colpi di scena improvvisi, ma l’esterno classe 2006 è ancora in bilico. I primi contatti tra Fiorentina e Roma, avviati venerdì, erano stati giudicati positivi, mentre ieri è stata un’ulteriore giornata di attesa. I giallorossi hanno fatto capire di voler presentare una nuova offerta per provare a chiudere l’operazione in extremis. Oggi sarà quindi una giornata decisiva, che chiarirà il futuro del giovane talento. Se Fortini dovesse restare a Firenze, da martedì ripartirebbero le trattative per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Una trattativa che, come già emerso, non si preannuncia affatto semplice. Lo riporta La Nazione.

