Dopo la trasferta contro il Napoli Giuseppe Commisso farà ritorno a New York

Dopo l'allenamento di questa mattina agli ordini di Paolo Vanoli, che ovviamente sarà di scarico per chi ha giocato ieri contro il Napoli e di routine per chi invece è subentrato o è rimasto in panchina, la Fiorentina domani godrà di 24 ore di totale libertà, con la ripresa delle sedute fissate per martedì mattina. Tra oggi e domani, intanto, Giuseppe Commisso, la madre Catherine e la famiglia del presidente viola dovrebbero fare rientro negli Stati Uniti. Lo riporta La Nazione.