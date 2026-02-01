Nuovo tentativo per Dragusin: no del difensore del Tottenham alla pista viola

La Fiorentina ha fatto un nuovo tentativo per Radu Dragusin del Tottenham, ma l’operazione appare ormai complicata, dato che il giocatore è destinato a rimanere a Londra dopo gli infortuni di Van de Ven e Danso. Inoltre, Dragusin, sottolinea il Corriere dello Sport, ha sempre mostrato una preferenza per club con palcoscenici più prestigiosi.

Nulla di fatto anche per Axel Disasi del Chelsea, che non ha mai visto di buon occhio l’idea di lottare per la salvezza. Intanto, sul portoghese Diogo Leite, l’interesse della Lazio è in forte crescita: venerdì scorso ha accelerato i contatti per arrivare a un accordo con il difensore classe 1999 dell’Union Berlino.