Torino torna alla vittoria e respira, Lecce ko a +1 dai viola. Vlasic e Prati out al Franchi

Il Torino torna a vincere, 1-0 in casa con il Lecce, e respira, portandosi a 26 punti, a +9 dalla Fiorentina terzultima. Lo fa contro una diretta rivale come la squadra salentina che resta dunque quartultima a 18. Proprio il Torino sarà l'avversario della Fiorentina sabato prossimo e in quella gara saranno squalificati Vlasic e il neo arrivato Prati, che oggi da diffidati sono stati ammoniti. Il gol partita è di Adams servito proprio da Vlasic, al 29'. Il Torino si è reso pericoloso nella ripresa anche con Zapata mentre il Lecce, pericoloso in avvio con Sottil, è tornato a farsi sentire nel finale ma Banda colpisce il palo e sarebbe comunque stato in fuorigioco. Finisce così 1-0.