FirenzeViola Difesa da retrocessione, le ultime ore di mercato per rinforzarla

vedi letture

Se la necessità degli esterni e delle mezzali sono state la priorità di questo gennaio della Fiorentina, per permettere a Paolo Vanoli di cambiare modulo, l'urgenza last minute diventa il difensore centrale. E non solo.

Scelta risaputa ma ponderata

La Fiorentina sapeva di dover prendere un centrale visto che ne ha ceduti due, Marì e Viti, ma ha scelto di lavorare su più fronti (tre trattative portate avanti contemporaneamente) per arrivare ad un profilo funzionale ed utile alla causa ma certo è che ora sta giocando con il fuoco visto che alla fine del mercato mancano poche ore, con tutte le complicazioni del caso, soprattutto qualora si scegliesse un giocatore straniero.

Complicazioni sempre in agguato, per Rugani

Complicazioni ad esempio che ha creato la Lazio con Romagnoli che, in rottura e con le valigie pronte, aveva bisogno di un successore, così da contattare Diogo Leite e Daniele Rugani, tra gli obiettivi della Fiorentina. Il difensore della Juventus allettato dal club capitolino avrebbe anche espresso preferenza ma ora la Fiorentina potrebbe essere l'ultima chance, anche se agli occhi soprattutto dei tifosi il giocatore sceglierebbe un piano B. La Fiorentina comunque la sua offerta l'ha fatta. E il portoghese dell'Union Berlino resta sempre libero e sullo sfondo.

Capitolo Zappa, centrale o via un esterno?

Un altro giocatore vicino nonostante il Napoli, a caccia di un esterno nel caso di lesione e operazione per Di Lorenzo, abbia messo i bastoni tra le ruote, è Gabriele Zappa del Cagliari. Più terzino destro che centrale ma sa fare comunque il ruolo (lo ha fatto soprattutto con Davide Nicola) e può essere dunque quel profilo di giocatore duttile ancora più funzionale. Tra l'altro c'è da capire che fine farà Fortini, con la Roma in pressing. E chissà che sull'altra fascia Gosens non sia così incedibile (dubbio che ha posto anche l'esperto di mercato Pedullà nei minuti scorsi).

Difesa horror da sistemare

Insomma tutto può succedere in queste ultime ore, purché succeda visto che la Fiorentina ha la quartultima peggior difesa, dopo Pisa, Verona e Torino (prossimo avversario della Fiorentina che almeno oggi è invece riuscito a mantenere la rete inviolata): una difesa insomma da retrocessione. Proprio le due squadre che seuono i viola in classifica, Pisa e Verona, stanno cambiando allenatore; la Fiorentina invece, con Vanoli ben saldo ed elogiato venerdì dal neo presidente Giuseppe Commisso, dovrà cambiare per forza difesa (prima di domani alle 20) e passo al più presto (prima che sia troppo tardi).