Serie A, in campo Torino e Lecce: le formazioni ufficiali del match

La domenica di Serie A si apre alle 12.30 con il lunch match tra Torino e Lecce, squadre coinvolte nella lotta salvezza. La gara proprio per questo motivo interessa eccome anche in casa Fiorentina, con gli ospiti, quartultimi davanti alla squadra di Vanoli di un solo punto, che in caso di risultato positivo staccherebbero ulteriormente i viola in classifica. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco