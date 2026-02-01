La Roma offre 11 mln per Fortini, decide la Fiorentina: lo riporta gazzetta.it

Nelle ultime ore si è parlato di un nuovo tentativo della Roma per avere l'esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini. Gazzetta.it riporta che i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto 11 milioni ed ora attende la risposta della Fiorentina. In caso di risposta positiva Tsimikas tornerebbe al Liverpool.