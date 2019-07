SKY, Badelj-Viola si può fare ad agosto. Lirola...

Come riportato da Sky Sport, non va esclusa la pista che porta a Milan Badelj per la Fiorentina. L'emittente però ha spiegato che difficilmente l'operazione potrà andare in porto a stretto giro di posta, più probabile che se ne possa riparlare ad agosto. Punto poi su Pol Lirola: Sassuolo e Fiorentina stanno trattando e la società viola ha proposto un'offerta da 10 milioni di euro di parte fissa. Si lavora sui bonus per convincere gli emiliani.