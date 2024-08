SKY, Atalanta tra Nico e Retegui. Genoa vira su Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'Atalanta sta decidendo il tipo di attaccante sul quale puntare per sostituire l'infortunato Scamacca. Come riporta Sky nel mirino resta Nico Gonzalez conteso con la Juventus ma sta pensando anche ad una punta più di ruolo come Mateo Retegui. Il Genoa dovrà capire se dopo Gudmundsson (anche se la fumata bianca con la Fiorentina deve arrivare) vuole e può cedere anche Retegui. Il Genoa, se questi addii si concretizzassero, per l'attacco, pensa anche al viola Mbala Nzola.