SKY, Ai dettagli l'arrivo di Nicolas Valentini dal Boca

Come riportato da Sky Sport la Fiorentina vuole chiudere per Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors accostato più volte ai colori viola in queste ultime settimane. La dirigenza gigliata vuole trovare l'accordo per cercare di prenderlo a zero a scadenza, visto che il suo contratto con il Boca scadrà il 31 dicembre. La società viola vuole dunque bloccare il calciatore per il prossimo gennaio: poi si valuterà se anticipare o meno il suo arrivo pagando eventualmente un indennizzo al club argentino.

Nel frattempo, è stata trovata un'intesa di massima. Appena la trattativa si chiuderà, verranno effettuate le visite mediche in Argentina.