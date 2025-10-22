Skorupski: "Bologna a Bucarest per vincere per Italiano"

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - "Non è una situazione facile, ma purtroppo ci è già capitato. Io sono tra quelli più grandi, che questa situazione l'ha già vissuta e cercherò di aiutare il gruppo. Ci fidiamo tantissimo del nostro staff, siamo in buone mani e domani abbiamo un solo obiettivo: vincere per noi e per il nostro mister". Ovvero per Vincenzo Italiano, ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna a causa di una polmonite bilaterale. A parlare è Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, alla vigilia della sfida di Europa League tra Steaua e Bologna.

Il portiere polacco, insieme a Orsolini e De Silvestri (quest'ultimo partito per la trasferta nonostante sia fuori dalla lista Uefa), è tra i senatori che ha vissuto le vicende di Sinisa Mihajlovic, ma pure Moro, Ferguson, Lucumi e Lykogiannis toccarono con mano nei primi mesi della stagione 2022-23 cosa significhi non poter avere (anche se le due situazioni sanitarie sono molto diverse) un allenatore in panchina per motivi di salute. A Bucarest il Bologna sarà chiamato a fare risultato per rilanciarsi in Europa League e a guidare la squadra di sarà il vice rossoblù Daniel Niccolini: "Con Italiano ci sono contatti costanti, è sottoposto a terapia antibiotica e speriamo e contiamo possa tornare presto con noi. Qui a Bucarest il nostro obiettivo è fare risultato in una partita importante per il nostro percorso". (ANSA).