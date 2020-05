SISSOKO, Aiuto chi ha bisogno per le strade di Parigi

L'ex Juventus e Fiorentina Mohamed Sissoko si dà alla solidarietà a Parigi. Casse d’acqua e peperoni tra la mani, un sorriso stampato sul volto. 'Momo' ha detto stop al calcio un anno fa e adesso aiuta chi ha bisogno per le strade della capitale francese. Intervistato da ilposticipo parla così: "Tante persone hanno perso il lavoro e la loro situazione è difficile. Sto aiutando chi vive nei quartieri popolari. Io e un mio amico abbiamo avuto questa idea, poi abbiamo cominciato e stiamo andando avanti. Aiutiamo 300-400 persone: lavoriamo tanto per farlo. Lunedì e martedì andiamo a comprare i generi alimentari, mercoledì distribuiamo il cibo, giovedì e venerdì facciamo di nuovo la spesa, al sabato c’è un’altra distribuzione. Mi piace: è bello regalare un sorriso alla gente in difficoltà e vederla felice per quel poco che le stai dando".

Sulla decisione di chiudere la Ligue 1 si esprime così: "Si sarebbe dovuto aspettare, questa decisione è stata presa troppo presto. Per giocatori e per i club è difficile accettare che il campionato sia già finito. Poche persone hanno capito la ragione di questa scelta. I tifosi non l’hanno presa bene e nemmeno i giocatori che sono a fine contratto: alcuni di loro sono molto giovani, dieci partite avrebbero potuto cambiare la loro carriera. Psg e Lione non giocheranno più nel campionato francese, ma potrebbero scendere in campo in Champions: anche questa cosa fa discutere. Non capisco i motivi di questa scelta".