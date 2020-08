SIND.B.A RIPOLI, Cs, zero stop: Rocco non rinuncerà

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, alla luce delle parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato della situazione legata al centro sportivo e non solo. Ecco le sue parole: “Il Sovrintendente è stato chiaro con Rocco e io so interpretare le parole del presidente. Il presidente non comprende tutte le nostre dinamiche ma ha capito una cosa: in meno di 9 mesi avrà una variante urbanistica per la realizzazione del centro sportivo. In altri Paesi, tipo in Francia, tutto ciò non lo avrebbe ottenuto ad esempio. Il presidente si aspettava venerdì una sorta di chiusura di conferenza dei servizi ma ciò prima di settembre non potrà avvenire. I temi dell’altro giorno hanno riguardato soprattutto il mantenimento della Villa e la gestione dei parcheggi: mi sento di rassicurare i tifosi dopo le parole di Rocco di oggi. Il presidente si riferiva a determinate questioni generali: vorrebbe che l’Italia funzionasse in modo diverso ma purtroppo non è facile. Se ci fossero nuovi bastoni tra le le ruote pesanti capirei la sua amarezza ma al momento non vedo altri stop all’orizzonte. Il centro sportivo si farà e pure in tempi brevi: sarà il più grande d'Italia".