SIBILIA, Elezioni? C'era un accordo. Deluso da Abete

Intervistato dal Corriere della Sera, Cosimo Sibilia, attuale presidente della LND, ha parlato delle prossime elezioni che lo vedono sfidarsi con Gabriele Gravina per il posto di Presidente della FIGC. Sibilia, ha specificato, nell'occasione, che era previsto, come da accordo stipulato in passato, un vero e proprio passaggio di consegne in occasione delle elezioni: «La mia candidatura? L’ho fatto per coerenza e per rispettare il percorso che nel 2018 ci ha permesso di mettere fine al commissariamento. Ero in vantaggio in tutte e tre le votazioni. Ho fatto un passo indietro. Il mio è stato un gesto di responsabilità, altrimenti il calcio sarebbe rimasto per chissà quanto tempo senza una guida regolarmente eletta. Mi sono comportato così per il bene di tutti. Il patto tra me e Gravina, è bene ricordarlo, era stato sottoscritto anche da Ulivieri, presidente degli allenatori e Nicchi, presidente degli arbitri. Un accordo che, adesso, avrebbe dovuto esprimere un diverso presidente della Federazione. L'accordo? Non ne ho una copia. Pensavo che non ce ne sarebbe stato bisogno. Voglio vedere se chi ce l’ha avrà il coraggio di mostrarlo a tutti. Sarebbe giusto perché così i delegati capirebbero meglio di cosa sto parlando e si farebbero un’idea più precisa. Se mi sento tradito? Lei come si sentirebbe? Ma ho raggiunto da tempo l’età della ragione e non mi meraviglio più di niente. Deluso però lo sono, soprattutto da una persona: Giancarlo Abete. Era il garante dell’accordo. Se non lo avesse ratificato lui, non lo avrei mai firmato».