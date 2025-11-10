Shpendi: "Vicino alla Fiorentina? Solo voci ma fanno sempre piacere"
FirenzeViola.it
L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi ha parlato a margine del Gran Galà del calcio ad Arezzo. Oltre al momento del Cesena ha parlato anche delle voci che più volte lo hanno accostato alla Fiorentina: "Non so se c'è stato qualcosa, non ho mai affrontato il discoro con il mio agente e sono sempre stato concentrato sul Cesena. Ovviamente certe voci fanno piacere. Ora il mio obiettivo è aitare il Cesena e fare più gol possiibli"
Pubblicità
News
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
Le più lette
2 Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Copertina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com