Shpendi: "Vicino alla Fiorentina? Solo voci ma fanno sempre piacere"

L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi ha parlato a margine del Gran Galà del calcio ad Arezzo. Oltre al momento del Cesena ha parlato anche delle voci che più volte lo hanno accostato alla Fiorentina: "Non so se c'è stato qualcosa, non ho mai affrontato il discoro con il mio agente e sono sempre stato concentrato sul Cesena. Ovviamente certe voci fanno piacere. Ora il mio obiettivo è aitare il Cesena e fare più gol possiibli"