La Fiorentina pensa a gennaio, due obiettivi: un difensore e un centrocampista

Intervenuto in Zona Mista, programma del lunedì sera di Rtv38, il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato di gennaio in ottica Fiorentina: "La Fiorentina vuol prendere un difensore e un centrocampista nella sessione invernale. Serviranno rinforzi per cercare di salvare la stagione. Serve un mediano d'intensità, io prenderei Weston McKennie, centrocampista della Juventus in scadenza di contratto a giugno 2026.

è un profilo che mi piace ma Spalletti lo sta utilizzando con continuità. Per la difesa ci sono due calciatori interessanti all'estero:: si tratta di Yerson Mosquera (classe 2001) del Wolverhampton e Zeno Van den Bosh (2003) dell'Anversa, due difensori che potrebbero puntellare un reparto in questo momento in difficoltà".