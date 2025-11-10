Semplici sulla Fiorentina: "Situazione impensabile ma possono rialzarsi ancora"

Leonardo Semplici, tecnico fiorentino, ex tra le altre di Spal e Cagliari, ha commentato dal Gran Galà del Calcio di Arezzo (dai microfoni di Tuttomercatoweb.com) la situazione panchine in Serie A, soprattutto i ribaltoni avvenuti con Atalanta, Juventus e Fiorentina: "Sono tre cambiamenti notevoli. Pensavo che Juventus, Fiorentina e Atalanta facessero altri campionati. Mi auguro che possano invertire la rotta perché hanno i requisiti per farlo".

E sui viola: "Era impensabile che la Fiorentina, dopo un mercato del genere e l'arrivo di Pioli, potesse essere all'ultimo posto. Adesso non è semplice perché stanno facendo molta fatica. La voglia di società, tifosi e squadra possono ribaltare tutto e tornare a competere per gli obiettivi che si erano dati, me lo auguro almeno".