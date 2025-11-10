Pisa, parla Canestrelli: "Vorrei rigiocare la gara con la Fiorentina. Dovevamo vincere"

Simone Canestrelli, difensore toscano del Pisa, era ospite del Gran Galà del Calcio ad Arezzo. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha commentato così l'inizio di Serie A dei nerazzurri: "Siamo orgogliosi di quanto fatto e secondo me ci manca qualche punto. Però affrontiamo ogni volta squadre molto forti e siamo contenti di quanto raccolto. Giocare in A è un sogno che avevo. Ci ho messo un po' di tempo per raggiungerla ma adesso sono felicissimo. L'avversario più forte finora? Ti dico Leao, ha una potenza fisica e tecnica difficile da contrastare.

Da allenatore Gilardino si pone benissimo, lui e il suo staff sono preparatissimi. Dainelli è nel suo staff e ci dà una grande mano per la fase difensiva.

Il momento della Fiorentina? C'è molta rivalità con loro, noi andiamo avanti col nostro percorso, loro sono convinto che si riprenderanno perché sono una grande squadra. Posso dire però che se c'è una partita che vorrei rigiocare è proprio quella con la Fiorentina. Perché meritavamo di vincere, purtroppo non è andata così".