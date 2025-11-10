Cutolo: "Fa impressione vedere la Fiorentina lì, ma hanno strutture e competenze"

Aniello Cutolo, ex attaccante e attuale Ds dell'Arezzo, ha commentato dal Gran Galà del Calcio di Arezzo la situazione della Fiorentina: "Sicuramente fa effetto vedere la Fiorentina lì. Io vivendo ad Arezzo la sento vicina come città e società. Non è facile, perché quando parti con certi tipi di ambizione e con un mercato rinnovato è tutto complicato.

Penso che riusciranno a risollevarsi perché hanno tutto: competenza e strutture, quando si va al Viola Park è impressionante tutto quello che c'è, è qualcosa di anormale dico io. Quelle sono caratteristiche che riescono a portarti fuori anche da situazioni difficili".