SGARBI, Ristrutturazione Franchi: ha vinto la cultura

L'Onorevole Vittorio Sgarbi è intervenuto per esprimere la sua opinione sul tema stadio a Firenze. Il critico d'arte ha parlato così della decisione di accantonare il progetto per un nuovo stadio e proseguire col rinnovamento del Franchi: "Trovo che la scelta di ristrutturare e non abbandonare il Franchi sia stata più che giusta. L'architettura e sopratutto le scale elicoidali di Nervi hanno tanti anni ma sono invecchiate bene; tutto il Franchi, stadio che dimostra la metà degli anni che ha ed è ancora una grande opera architettonica, importante per l'Italia. Sia Nardella che Franceschini sono stati chiari, con questa decisione lo stato, che attraverso il Recovery Fund ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un finanziamento per i beni culturali, può aiutare nel progetto, investendo circa 100 milioni sul recupero del Franchi. Alla fine la cultura e la storia dovrebbero sempre vincere, è bello che il segnale venga da Firenze. Non ho fatto nessuna fatica a perora la causa in commissione. La parola finale sui soldi del PNRR spetta al Parlamento. Commisso ha capito che l'Italia è diversa dagli Stati Uniti, qui la salvaguardia degli edifici e della nostra storia è una priorità".