Sfuma un nome seguito dai viola: i dettagli di Alajbegovic alla Juventus

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Quasi fatta per il trasferimento del bosniaco alla Juventus: ecco i dettagli dell'operazione

Kerim-Sam Alajbegovic è ormai a un passo dalla Juventus. Il club bianconero ha raggiunto l'intesa con il Bayer Leverkusen per l'acquisto dell'esterno bosniaco, superando la concorrenza del Chelsea, che fino a pochi giorni fa sembrava in vantaggio nella corsa al giocatore. L'operazione, scrive TMW, sarà definita a titolo definitivo sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita che resterà al club tedesco.

Per la Fiorentina sfuma così uno dei profili monitorati nelle scorse settimane per rinforzare le corsie offensive. Sul talento bosniaco, infatti, si erano mossi anche i viola, oltre ad Atalanta e Roma, ma alla fine è stata la Juventus ad affondare il colpo e ad assicurarsi il classe 2007, chiudendo l'operazione prima della concorrenza.