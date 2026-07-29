Mitongo al Trabzonspor, c'era anche la Fiorentina: rifiutati anche 1,5 mln dal Como

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Rene Mitongo è destinato a proseguire la propria carriera in Turchia. Secondo quanto riportato da Sudinfo, il Trabzonspor ha trovato l'accordo con lo Standard Liegi per l'acquisto del centravanti belga classe 2008, anticipando la concorrenza del Como, che nelle scorse settimane aveva presentato un'offerta da 1,5 milioni di euro, poi respinta dal club belga.

Sul giovane attaccante, però, in passato aveva messo gli occhi anche la Fiorentina. Il profilo di Mitongo era infatti stato seguito dalla dirigenza viola tra i talenti emergenti del panorama europeo, prima che la trattativa prendesse una strada diversa. Alla fine è stato il Trabzonspor ad aggiudicarsi il classe 2008, superando sia il Como sia gli altri club che avevano manifestato interesse nei suoi confronti.