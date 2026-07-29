Montenegro pronto per la Serie C: a un passo il prestito alla Dolomiti Bellunesi

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Luca Montenegro, centrcoampista classe 2007 protagonista della vittoria dello scudetto Primavera con la maglia della Fiorentina nella passata stagione, è a un passo dal trasferirsi alla Dolomiti Bellunesi. Le due società sono sostanzialmente d'accordo per il passaggio a titolo temporaneo del giocatore presso il club veneto che disputerà il campionato di Serie C e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità del suo prestito. A riportarlo è Trivenetogoal.