Serse Cosmi difende Pradè: "Come Ds ha detto le cose giuste"

L'ex allenatore di Perugia e Lecce, Serse Cosmi, è intervenuto a Radio Serie A a proposito del momento della Fiorentina, della piazza e dei suoi tifosi: “Nonostante non abbia mai avuto il piacere di lavorarci, Firenze è una piazza che amo. Ultimamente sento spesso dire che i tifosi viola pretendono molto di piu di quello che realmente è la Fiorentina, penso a tutto tranne che i grandi calciatori che sono passati da Firenze lo abbiano fatto casualmente. Firenze è un ambiente importante, che ha un grande senso di appartenenza. Il calcio lì è vissuto in maniera viscerale, ed è normale che i tifosi vogliano avere la possibilità di sognar di raggiungere grandi obiettivi, in italia e in Europa, attraverso la loro squadra. E’ una piazza che pretende molto, ma in pochi altri luoghi ti senti giocatore vero come a Firenze”.

Infine ha espresso parole di incoraggiamento verso Daniele Pradè, dopo il suo intervento di ieri nel post partita: “Conosco molto bene il direttore sportivo viola, e se ha scelto di dire certe cose avrà i suoi motivi: se si è espresso cosi è perché pensa davvero certe cose, non perchè vuole mettere le mani avanti. Ha fatto ciò che ognuno avrebbe fatto al suo posto: mi è sembrato logico individuare in Pioli l'uomo giusto per uscire da queste difficoltà”.