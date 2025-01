SERIE A, Tutto facile per il Torino contro il Cagliari: 2-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ha la meglio senza grossi patemi del Cagliari nel primo anticipo della 22esima giornata di Serie A in programma stasera. Tutto facile per la squadra di Vanoli che grazie a un Che Adams in versione deluxe vince 2-0 e torna ai tre punti in casa che mancavano da diverso tempo, in un Olimpico Grande Torino che prosegue la sua protesta contro il presidente Urbano Cairo: un gol per frazione per l'attaccante scozzese e sardi regolati. Il Torino sale così a 26 punti in classifica e scaccia le parti meno nobili, dove invece resta il Cagliari con 21 punti.