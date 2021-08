SERIE A, Roma e Milan a valanga e a punteggio pieno

Da pochi minuti è andata in archivio la seconda giornata di A; Roma e Milan confermano le buone impressioni mostrate nel primo turno di campionato: i giallorossi faticano nel primo tempo ma dilagano nella ripresa, un 4-0 che ha come protagonisti Pellegrini (doppietta), Veretout e Abraham. Spettacolare incontro a San Siro: il Milan si porta in vantaggio con una rete di Tonali su punizione; pari immediato del Cagliari con Deiola, poi i rossoneri prendono il largo con Leao ed una doppietta di Giroud (secondo gol su rigore) per il risultato finale che vede la squadra di Pioli imporsi per 4-1 contro i sardi e mantenersi a punteggio pieno insieme proprio a Roma, Napoli, Lazio e Inter.