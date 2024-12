SERIE A, Roma-Atalanta è 0-2. Zaniolo, gol e polemiche

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-0 per l'Atalanta il posticipo tra Roma e Atalanta. In un Olimpico molto carico per il ritorno a casa di Claudio Ranieri, la scena se la prende la Dea che nel secondo tempo passa in vantaggio con De Roon in rete grazie a una deviazione evidente di Celik. Nel finale però è Nicolò Zaniolo a prendersi la scena: l'ex Fiorentina e Roma segna di testa con deviazione e poi festeggia in modo evidente. Per questo si accende dopo qualche parapiglia e il pubblico lo fischia a più riprese. L'Atalanta comunque torna a casa con 3 punti che le fanno tenere il passo del Napoli, la Roma invece resta in fondo alla classifica con 13 punti.