SERIE A, Petagna fa sorridere la Spal. Parma ko

La Spal vince il primo anticipo di serie A grazie al gol di Petagna al 31'. Ma che fatica per Semplici portare a casa la vittoria visto che nella ripresa la squadra rimane in dieci per l'espulsione di Strefezza al 71. Il Parma in realtà coglie anche il pareggio con Gervinho, ma il gol dell'ivoriano viene annullato per fuorigioco. Festeggia dunque la squadra estense, che ottiene il suo secondo successo in campionato, raggiungendo così quota 6 punti in classifica.