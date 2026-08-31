Serie A, papera di Skorupski e gol di Samardzic: l'Atalanta batte il Bologna al 95'

vedi letture

Si è da poco concluso il secondo turno di Serie A, con la sfida tra Atalanta e Bologna disputatasi alla New Balance Arena che si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Il match, che per larghi tratti è stato meglio giocato dai rossoblù di Domenico Tedesco, è stato risolto al 95', a pochi secondi dunque dal fischio finale, da un gol da fuori aria di Lazar Samardzic. Una rete su cui gran parte delle responsabilità sono da attribuire al portiere Skorupski. Seconda vittoria consecutiva dunque per gli uomini di Sarri e seconda sconfitta invece per Bologna.