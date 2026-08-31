Serie A, in campo Atalanta e Bologna: le formazioni ufficiali del match

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La seconda giornata della Serie A 2026/2027 è arrivata ormai al termine. L'ultima partita infatti che manca prima della chiusura di questo turno è quella che si disputerà a brevissimo al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna. Per la sfida delle 20:45, i tecnici delle due squadre, Maurizio Sarri e Domenico Tedesco, hanno scelto di schierare le segienti formazioni:

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. A disp. Sportiello, Vismara, I. Sulemana, Samardzic, Bellanova, Obric, Bernasconi, Cassa, Zalewski, Krstovic, Elmas. All. Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Alhassane; Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. A disp. Pessina, Happonen, Theate, Moro, Orsolini, Amondarain, Dovbyk, Casale, Libra Alvarado, Zortea, De Silvestri, Miranda, Vitik. All. Domenico Tedesco.