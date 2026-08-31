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In attesa dello sbarco in città di Gnonto, ecco formula e cifre

In attesa dello sbarco in città di Gnonto, ecco formula e cifreFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:55Primo Piano
di Redazione FV

C'è già l'accordo per il trasferimento dal Leeds alla Fiorentina di Wilfried Gnonto, atteso in queste ore a Firenze. La formula con cui il giocatore arriva in viola è quella del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 15.

Per l'esterno che non ha mai giocato in serie A, l'arrivo in Italia potrebbe essere lo stimolo per riconquistare la Nazionale di Roberto Mancini che lo ha fatto debuttare in azzurro nella precedente avventura.